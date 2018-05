Granada CF Adrián Ramos: «Teníamos equipo para más y las cosas no se dieron» El delantero colombiano rechaza hablar sobre su futuro y apunta que «solo pienso en el presente» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 28 mayo 2018, 00:39

Adrián Ramos lamentó a la conclusión del Sporting-Granada que su equipo haya perdido en El Molinón porque «había una mínima posibilidad y veníamos con esa ilusión de pelearla. Desafortunadamente no se nos dio el resultado y creo que el equipo intentó marcar gol en determinados momentos en los que el equipo se sentía bien. Comenzamos abajo, igualamos, se nos complicó al final, el partido se nos hizo pesado y es una pena».

Para el atacante colombiano la clave estuvo en el segundo gol recibido, con el que «se nos puso el partido muy complicado. Ya pasó en otros partidos en los que dominabamos, pero el equipo rival llegaba y con una ocasión se ponía por delante nuestra. Unas veces fue mala fortuna, otras fue por méritos y pensabas que habías hecho las cosas bien pero no habías sumado los puntos, que es lo que importa. Hoy creo que fue una de esas. En la segunda parte apretamos, igualamos y teníamos la sensación de que podíamos marcar el segundo, pero ellos lo marcaron en la primera ocasión clara que tuvieron si no me falla la memoria».

Cuestionado sobre su rendimiento en la presente temporada, Ramos indicó que «el balance no es positivo porque el objetivo era conseguir el ascenso y no se ha logrado. Te vas triste e inconforme, porque teníamos equipo para más y las cosas no se dieron... Y en lo personal fue un año difícil. Esto pasa en el fútbol. Hay que intentar siempre seguir luchando ante la adversidad, yo intenté encontrar mi mejor forma y hay que aceptar la realidad: las cosas no se dieron y afrontar lo que se viene».

No obstante, sobre su futuro evitó pronunciarse al subrayar que «solo pienso en el presente. Nos queda un partido, intentaremos cerrar la temporada de la mejor manera y después ya veremos lo que puede pasar».