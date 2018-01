Granada CF Adrián Ramos: "No fuimos contundentes y el Barça B sí" LOF El delantero colombiano apunta que tras la derrota ante el filial azulgrana "tenemos que pensar en el siguiente partido y en poder sumar" ANTONIO NAVARRO Domingo, 28 enero 2018, 02:17

Adrián Ramos valoró la derrota sufrida por el Granada a manos del Barcelona B (3-0) de la siguiente manera: "El equipo siempre intentó buscar un buen resultado y por mala fortuna la primera vez que ellos tiraron al arco marcaron un golazo. Nosotros lo seguimos intentando, al final teniamos que arriesgar más nosotros, teníamos la necesidad y ellos encontraron espacios y pudieron aprovecharlos".

El delantero colombiano cree que la clave del partido pudo estar en que "generamos ocasiones pero no fuimos contundentes y el Barça sí, por eso gana el partido. Tenemos que seguir trabajando, ahora nos tocan dos partidos consecutivos en casa, necesitamos que el hincha nos siga apoyando, que siga creyendo y nosotros estamos dando lo mejor para seguir en la pelea. Ojalá que en el próximo partido podamos sumar".

Por otro lado, cuestionado sobre por qué el equipo rojiblanco obtiene buenos resultados en casa y no gana a domicilio, Ramos respondió que "las cosas no se están dando cuando jugamos fuera. Son situaciones del fútbol, creo que el equipo es consciente de que por ahí tenemos que mejorar cosas pero desafortunadamente hoy (sábado) hemos hecho de todo para ganar y las cosas no se nos han dado. Tenemos que pensar ahora en el siguiente partido y en poder sumar".