Adios a la promoción Los medios locales y nacionales que cubieron el Almería-Granada coinciden en destacar que los locales dieron un gran paso hacia la salvación a costa de un equipo granadino «inoperante»

La derrota cosechada por el Granada en el estadio Juegos del Mediterráneo (2-0) supo a gloria a una UD Almería que controló el partido durante la mayor parte del tiempo, impidiendo que los granadinos inquietaran a su guardameta René hasta el minuto 95, cuando el duelo ya estaba sentenciado. Los de Miguel Ángel Portugal sumaron su séptima jornada consecutiva sin ganar y las opciones de jugar promoción de ascenso son en estos instantes más reducidas que nunca.

En la edición impresa del diario IDEAL la crónica del partido se tituló «El Granada se consume en su apatía» y en la misma se relató que el equipo de la ciudad de La Alhambra «sufre una enfermedad que se llama derrotismo, que completó su extensión ante el Almería. Cualquier prestigio pasado se ha convertido en una oxidada bagatela. Este equipo está seco, se ha atocinado, empacha contemplar semejante esterilidad. No da una con el balón y se desmoraliza ante cualquier meneo del adversario, sea aspirante al ascenso o fajador por la salvación, como el conjunto del Mediterráneo. En realidad da igual ya quién se ponga delante. La bandera blanca está ondeando desde hace un tiempo y sólo hay amagos de reacción que enseguida se esfuman. La apatía cunde y erosiona a un club que, para su fortuna, aseguró la permanencia hace varias semanas. Si esto llega a durar un mes más, quizás habría terminado oliendo a rayos. Roza la indecencia cómo se ha consumido una escuadra que apuntaba como poco a la promoción hasta hace unos meses, pero que no detectó bien sus síntomas. La directiva culpó al entrenador de no exprimir el fútbol de la plantilla, pero tras dos cambios de capataz queda demostrado que la cuestión era otra. A Portugal se le empieza a poner cara de Adams. Sería el bochorno para la hinchada».

Por su parte, en la edición almeriense de este mismo diario se resaltó que «El Almería utilizó la paciencia para ganar al Granada» y en la crónica del partido se apuntó que «los rojiblancos (en alusión al equipo almeriense) se valieron del empuje de la afición para ir en un fórmula 1 ante un rival, el Granada, que tuvo el balón, pero no maldad cuando llegó al área. Es cierto que jugó bien, que hizo cosas bien, pero el Almería se armó de paciencia para conquistar una victoria que no salva, pero que convierte los tres próximos partidos en 'match-ball' para solo aprovechar uno y certificar, otra vez, la permanencia en la Liga de Fútbol Profesional».

En la versión digital del diario Marca el titular de la crónica fue «El Almería coge aire a costa de un Granada que se rinde» y en la misma se relató a los lectores que el equipo de Fran Fernández «se llevó el derbi andaluz merced a dos goles de Juan Muñoz, que marcó al borde del pitido final del primer acto y al final, en el tiempo de prolongación. La primera mitad fue muy igualada, hubo poco fútbol y las ocasiones por parte de ambos equipos fueron escasas, pero la efectividad de los rojiblancos imperó en el marcador. En el segundo tiempo las tornas cambiaron. Los almerienses estuvieron más enchufados que los granadinos, que apenas llegaron al área rival».

Por otro lado, en as.com la crónica fue titulada «El Almería respira y el Granada dice adiós a la promoción». El diario madrileño resaltó que «el cuadro almeriense se impuso con un doblete de Juan Muñoz ante un conjunto nazarí inoperante en los últimos metros«.