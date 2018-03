GRANADA CF El G19 aclara el funcionamiento de la venta de entradas en los partidos que el Granada juega fuera Desde la asociación se recalca que toda venta de entradas a una afición visitante viene regulada por la Ley 19/2007 y que habitualmente 'comparte' esta tarea con el Granada, para que abonados que no son peñistas puedan viajar con su entradas R.I. GRANADA Jueves, 29 marzo 2018, 00:22

La Asociación G19 Peñas del Granada CF, debido al malestar de muchos aficionados en referencia al sistema de desplazamientos y entradas de la afición visitante, ha querido aclarar el funcionamiento de la normativa y del reglamento por el que se rige en el citado tema, compartiendo con los medios de comunicación el siguiente comunicado oficial:

-En el acuerdo con Aficiones Unidas y LaLiga, cada federación adscrita a las mismas, dispone de entre 300 y 500 entradas cuando se juega fuera de casa. Estas entradas no pueden ser usadas por no peñistas aunque, tras varias reuniones con dichos organismos, se consiguió que los 'invitados de peñistas' también puedan hacer uso de este cupo de entradas siendo responsable el propio peñista de la persona que invita. Todo ello en virtud de fomentar la seguridad en los estadios y evitar la adquisición de entradas y el desplazamiento de grupos de riesgo, puesto que estamos en contra de todo tipo de violencia y queremos garantizar o, al menos, intentar garantizar la seguridad, integridad y buena armonía en nuestros desplazamientos.

-Las entradas que disponen las federaciones de peñas inscritas en Aficiones Unidas tienen un coste, por acuerdo, de 15€. Es decir, hay ocasiones en las que la entrada puede costar 50€ o puede costar 10€, pero siempre se respeta el precio de 15€ exclusivamente para los peñistas.

-La venta de entradas para la afición visitante viene regulada por la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; y el Real Decreto 203/2010 de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, debiendo ser adaptado a la situación de cada Club/SAD mediante los correspondientes reglamentos internos que, en ningún caso, contravendrán el mencionado régimen jurídico estatal y estatuario y reglamentario de LaLiga. La situación, por justa o injusta que resulte dependiendo de para quién, nos obliga a su cumplimiento.

-La gestión de entradas de esta asociación se hace por correo electrónico mediante los presidentes de cada peña al responsable de viaje que tenemos asignado y acudiendo a la Peña Los Cármenes. No atendemos 'whatsapp' ni llamadas de teléfono para peticiones debido a la cantidad de reservas que no han sido retiradas. Igual es el mecanismo descrito por el Club. Por lo que si alguna persona se ha quedado sin entradas es porque no ha utilizado el protocolo o lo ha hecho fuera de plazo.

-La asociación ha tenido a bien, durante toda la temporada, poner a disposición de los abonados del Granada CF una serie de entradas, dependiendo del número de las mismas que nos fuera facilitado, de la afluencia y del carácter del partido.

-La asociación cedió un cupo de entradas para Cádiz y para Córdoba a fin de que 'abonados no peñistas' pudieran viajar. El día de venta en la sede de la 'Peña Los Cármenes' hubo colas para la adquisición de las mismas, pero todo el que fue obtuvo su entrada. Si esta asociación no hubiera cedido esas entradas para los partidos de Cádiz y Córdoba, muchos aficionados no hubieran podido desplazarse.

-Para el partido de Lorca, coincidiendo con Semana Santa y días festivos, LaLiga y el gabinete de seguridad de ambos equipos, obligaba a sacar la entrada como muy tarde el lunes, por lo que no podemos vender entradas que desde el lunes pasado no existen. El viaje se estuvo publicando en redes sociales desde hace semanas para evitar que nadie se quedara sin ir, dejando claro la fecha límite del mismo.

-Igualmente, para el partido de Lorca, se han devuelto 150 entradas aproximadamente, de las cuales unas 80 eran de las adjudicadas a la federación, por lo que la entidad rojiblanca también disponía de entradas. Quien quiere ir a Lorca, y lo solicitó en plazo y forma adecuada, tiene su entrada y/o bus adjudicado.

-El Club ha devuelto 70 entradas que no han sido solicitadas debidamente, tal y como se hizo público en la propia noticia difundida por la entidad (https://www.granadacf.es/noticia/el-granada-cf-dispondra-de-510-entradas-para-la-visita-al-lorca-fc) que, citamos textualmente, decía:

"Como en anteriores encuentros y tras los acuerdos con equipos cercanos a Granada, el Club va a disponer de 510 entradas para el partido ante el Lorca FC del próximo 1 de abril. El reparto de las localidades queda de la siguiente forma:300 van destinadas a la plataforma de AFEPE y La Liga, que se adjudican a los miembros de la Federación Oficial de Peñas del Club, (G19), que cede 54 de esas entradas para abonados del Granada Club de Fútbol que quieran ir en bus. Estas entradas tienen un coste de 15€ al ser una plataforma reservada exclusivamente para ellos, en la que no intervienen ni el Granada CF ni Lorca FC.

Las restantes 210 entradas tienen un coste de 10€ y serán distribuidas por los diferentes colectivos del club, Grada 1931 (grada de animación), Agrupaciones Granadinistas de Participación (Asociación You´ll Never Drink Alone, Asociación 5001 y pequeños accionistas) y abonados en general. La solicitud de entradas hay que realizarla al siguiente correo abonado@granadacf.es, indicando nombre completo y DNI, antes del lunes a las 12 del mediodía. Recordamos que las entradas son exclusivamente para abonados y que hay que acreditar tal condición."

-Debido a que la 'grada de animación' se compone de varios colectivos y/o peñas, y éstos directamente mantienen acuerdos con el Club, los pertenecientes a dicha grada deben ponerse en contacto con sus respectivos presidentes y/o responsables que son los encargados de organizarles los viajes. Por todo ello, sólo los pertenecientes a esa grada y, sin excusa ni precepto, a G19 pueden viajar con la asociación debiendo el resto de hacerlo mediante sus colectivos. Desconocemos nosotros el motivo, razón o circunstancia por la que esos colectivos no han organizado el viaje a Lorca, disponían de un cupo de entradas adjudicado y no han hecho uso del mismo.

-El Club dispone de un 'área social' para paliar todos esos malestares de los aficionados. Esto es una 'asociación de peñas' y, como tal, se encarga de organizar las cosas para sus peñistas, aunque voluntariamente ofrecemos la posibilidad de participar a 'no peñistas', a los que se le cobra más puesto que no pagan cuota anual a la asociación.

-Desde estos momentos, y viendo la situación actual, la Asociación G19 está valorando que únicamente puedan utilizar las entradas los peñistas de la misma. Tal extremo se comunicará en breves fechas.

Del mismo modo que esperamos que todo haya quedado aclarado, recalcamos que esta asociación seguirá peleando y trabajando por los derechos y posibles beneficios que tengan los peñistas a través de LaLiga y el Club y no solo en materia de desplazamientos, si bien, se trabajará para extrapolar todos los que se puedan al aficionado general.